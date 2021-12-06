Евросоюз увеличил расходы на оборону

Государства Евросоюза в 2020 году увеличили расходы на оборону на 5% по сравнению с 2019 годом, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса, как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник Европейское оборонное агентство.

"Второй год подряд Европейское оборонное агентство фиксирует пятипроцентный рост оборонных расходов, несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении агентства.

По его данным, страны ЕС потратили в 2020 году на оборону рекордные 198 миллиардов евро.

В то же время расходы государств ЕС на совместные проекты в области обороны, напротив, снизились на 13% и составили 4,1 миллиарда евро.

Ранее НАТО сообщила, что суммарные военные расходы государств альянса в 2020 году оценивались в 1 092,5 миллиарда долларов (данные на октябрь 2020 года), что почти на 61 миллиард долларов больше, чем в 2019 году (1 031 миллиард долларов).