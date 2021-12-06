Внедряются новые методы усиления сейсмостойкости строений: министр по ЧС

Армяно-российский центр гуманитарного реагирования в Ереване организовал научно-практическую конференцию «Исторический опыт Спитакского землетрясения, современные технологии сейсмической безопасности», посвященную 33-й годовщине Спитакского землетрясения.

Как сообщает «Арменпресс», помимо обсуждений запланированы и международные учения по ликвидации последствий землетрясений.

Выступивший на конференции министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян отметил, что разрушительное землетрясение, произошедшее 33 года назад, открыло множество недостатков, связанных со стойкостью жилых комплексов и других построек. Он подчеркнул, что сейсмостойкость зданий в Армении продолжает оставаться актуальной проблемой.

По словам министра, разрабатываются и внедряются новые методы усиления сейсмостойкости зданий. Помимо строительной составляющей, в Армении и в Арцахе ведутся регулярные работы с населением, организуются учения по эвакуации.

«О произошедшем 33 года назад сохранились тяжелые воспоминания. Сегодня мы делимся своим опытом с миром и учимся мировому опыту. Ежегодно в эти дни в Армении и диаспоре проходят мероприятия, посвященные памяти жертв землетрясения», - сказал министр.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Николай Гречушкин отметил, что спустя годы после Спитакского землетрясения работа по предотвращению землетрясений, мониторингу и ликвидации последствий позволила накопить значительный опыт, который необходимо учитывать.

«Спитакское землетрясение заставило всех задуматься и обратить внимание на подобные бедствия. Это стало мотивацией создания современных технологий безопасности не только в Армении, но и во всем мире, они позволяют уменьшать потери и избегать подобных катастроф», - подчеркнул Николай Гречушкин.

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ добавил, что предусмотрена совместная работа специалистов МЧС России и Армении с мобильным комплексом «Струна» для оценки сейсмостойкости зданий и сооружений.

После обсуждений планируется проведение международных показательных учений по ликвидации последствий землетрясения силами МЧС России, МЧС РА, Армяно-российского центра гуманитарного реагирования, Российско-сербского гуманитарного центра, Общества Красного Креста Армении и спасателей, прибывших из Ирана.