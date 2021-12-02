Премьер Японии высказался о возможности мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что решение проблемы отсутствия мирного договора с Россией нельзя перекладывать на плечи последующих поколений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, слова премьера приводятся на сайте его канцелярии.

"Базовая позиция Японии заключается в разрешении вопроса вокруг Северных территорий и заключении мирного договора. И это — борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить ее на плечи последующих поколений", — отметил Кисида.

Премьер напомнил, что в октябре, после вступления в должность главы правительства, он немедленно провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Среди прочего мы согласились, что стороны должны серьезно заниматься решением этой проблемы на основании имеющихся соглашений, в том числе того, что было достигнуто в Сингапуре в 2018 году", — сказал Кисида.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Токио же считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под ее суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.