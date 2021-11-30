Никол Пашинян принял представителей Центрального правления Армянской либерально- демократической партии

Премьер-министр Никол Пашинян принял членов центрального правления Армянской либерально-демократической (Рамкавар) партии во главе с руководителем Центрального правления Микаелом Харапяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр приветствовал представителей партии в правительстве и подчеркнул важность контактов и обсуждений в таком формате. “Мы высоко ценим деятельность и историю Вашей партии, а также ее роль в организации политической жизни в диаспоре”, - отметил Никол Пашинян.

Микаел Харапян отметил, что Армянская либерально-демократическая (Рамкавар) партия подтверждает свою поддержку правительству Армении на благо Родины и прогресса в решении стоящих перед ней проблем.

В ходе встречи стороны коснулись региональных развитий, проблемы Нагорного Карабаха, укрепления связей Армения-диаспора, а также ряда вопросов, связанных с программами правительства.