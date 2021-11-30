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В России запустили отечественный аналог TikTok

В России запустили отечественный аналог TikTok

В России официально запущен отечественный аналог TikTok - сервис вертикальных видео Yappy от холдинга "Газпром-медиа". Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

С 29 ноября приложение Yappy стало доступным на платформах iOS и Android. Разработкой приложения занимается Ritm Media, которая входит в ГПМ.

"IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео", - говорится в сообщении. Там отмечается, что сервис позволит не только просматривать ролики, но и самому создавать контент.

О запуске приложения в ГПМ сообщили в конце сентября. Платформа Yappy - это мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео.


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