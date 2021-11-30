Премьер-министр Армении и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа обсудили вопросы повестки саммита в Брюсселе
Премьер-министр Никол Пашинян 30 ноября принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и возглавляемую им делегацию.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр высоко оценил сотрудничество Армения-ЕС и в контексте развития двустороннего партнерства отметил важность проведения в Брюсселе саммита Восточного партнерства.
Спецпредставитель ЕС передал премьер-министру РА приветствия председателя Европейского совета Шарля Мишеля и подтвердил готовность ЕС продолжить усилия, направленные на укрепление связей Армения-ЕС.Никол Пашинян и Тойво Клаар обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также вопросов регионального значения.
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