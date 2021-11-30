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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано во вторник утром на западе Турции. Как сообщил телеканал CNN Turk, сейсмические толчки большой силы ощущались близ города Урла (провинция Измир) на побережье Эгейского моря.

За основным землетрясением последовали толчки магнитудой 4,3 и 2,8, передает Арменпресс.

По данным губернатора провинции Измир Явуза Селима Кешгера, сведений о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало.


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