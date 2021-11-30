Монография об энергетике Арцаха

Вышла в свет монография основателя Армянской энергетической академии, члена многочисленных академий Степана Папикяна «Энергетика Арцаха», листажем в 150 страниц, с 16 цветными фотографиями. Монография уникальна по своей сути, имеет научную ценность.

В книге представлена история энергетики Арцаха от начала до наших дней. Приведены богатые информационные данные и анализы, связанные с развитием различных отраслей энергетики Арцаха. В книге содержится и информация о системе газоснабжения Арцаха. Даны также перспективы развития энергетики Республики Арцах.

Ответственный редактор книги - член-корреспондент НАН Республики Армения, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики им М. Котаняна Владимир Арутюнян. Книга издана по решению Ученого совета этого института и по рекомендации ученого совета Армянской энергетической академии. Рецензенты - доктор-профессор экономических наук Роберт Саринян и кандидат экономических наук Айк Маркосян.

Мы узнаем из книги, что в 2020 году, до 44-дневной войны в Республике Арцах проводилась масштабная работа по развитию энергетики. В Арцахе действовало 27 гидроэлектростанций, общая установленная мощность которых составляла 192 МВт. Ежегодно можно было производить 887 млн кВтч электроэнергии.

Из существовавших гидроэлектростанций в Арцахе осталось шесть: ГЭС-ы Сарсанг, Гетаван и каскады Трги. То есть, от установленной суммарной мощности в 192 МВт на нашей территории осталась суммарная мощность в 75 МВт. Высоковольтные линии электропередач, соединяющие Арцах с Арменией, проходят по территории Лачина.

«Необходимо разработать краткосрочную и долгосрочную научно обоснованную программу развития энергетики Республики Арцах с учетом всех вызовов. Она должна быть неразрывно связана с аналогичной программой, разработанной в Армении», - предлагает в книге автор. Например, на странице 72 С. Папикян предлагает для Республики Арцах развивать энергетическую дипломатию.

Книга рекомендована не только ученым, студентам, но и профессионалам.

С. Папикян - автор более 200 научных работ по системам отопления и газоснабжения, газотурбинным установкам, тепловым и атомным электростанциям, гидроэлектростанциям, режимам котлов, экологии, а также вопросам истории энергетики. За выдающийся вклад в развитие энергетики Республики Арцах в 2017 году он президентом Республики Арцах был награжден Государственной наградой Республики Арцах медалью «Благодарность».

Следует отметить, что в Арцахе до 1920 г. была введена в эксплуатацию гидроэлектростанция мощностью в 30 кВт. Она была недалеко от города Шуши. Хотелось бы, чтобы книга была опубликована в кратком виде и на других языках. В личном архиве Степана Папикяна накоплено множество архивных материалов. Он имеет большие заслуги, особенно в развитии энергетического сектора Арцаха. Поэтому можно написать и сценарий к документальному фильму и представить это на должном уровне. Создание документального фильма «Энергетика Арцаха» даст возможность представить Арцах на международном уровне на разных языках. Может быть, найдутся и бизнесмены, которые профинансируют эту идею.

А. А.