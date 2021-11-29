Спецпредставитель КНР заявил, что вопрос Афганистана принял гуманитарный характер

Спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяоюн считает проблему урегулирования ситуации в Афганистане вопросом, который имеет гуманитарный характер и не должен рассматриваться через призму геополитики. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник МИД Китая.

"Это не геополитический вопрос и не "реслинг между крупными державами". Данная проблема носит гуманитарный характер <...> и прежде всего касается того, где люди будут жить и что будут есть, сможет ли Афганистан как суверенное государство преодолеть нынешний ключевой этап", - приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова Юэ Сяоюна, выступившего на конференции представителей аналитических центров.

По его словам, афганский народ должен самостоятельно решать судьбу своей родины. "Нужно не допустить, чтобы в Афганистане произошел гуманитарный кризис, и предоставить этой стране настоящую помощь", - подчеркнул Юэ Сяоюн.

Китайский дипломат напомнил, что отдельные страны "должны изменить ошибочную политику" по отношению к Кабулу, "проявить ответственность" и снять с него односторонние санкции. "Необходимо, чтобы народ Афганистана самостоятельно объединил усилия, однако ему не обойтись без активной поддержки и помощи международного сообщества", - подытожил он.