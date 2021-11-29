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В Армении вакцинированы 1 млн 217 391 человек

В Армении вакцинированы 1 млн 217 391 человек

Министерство здравоохранения Республики Армения предоставило данные о количестве вакцинированных в Армении на данный момент.

«По состоянию на 28 ноября проведено 1 миллион 217 391 вакцинаций, первый компонент получили 781 011 человек, второй - 436 380», - сообщает «Арменпресс», со ссылкой на страницу министерства в Facebook.


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