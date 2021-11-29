Изменилась процедура предоставления квартир выпускникам детских домов

Реформирована процедура выдачи сертификатов на покупку квартир выпускникам детских домов Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов РА.

«Отныне для получения сертификатов на покупку квартир могут обращаться воспитанники детских домов выпуска 2021 года, старше 18 лет, которые получали уход и воспитание в детском доме РА в течение не менее 7 лет (за исключением тех, кто вернулся в семью биологического родителя)», - сообщили в министерстве.

Согласно этому изменению, право на покупку квартиры получили 210 воспитанников детских домов, 195 из которых уже приобрели квартиры.