Время в Ереване: 11:07:36,   29 Ноябрь

Изменилась процедура предоставления квартир выпускникам детских домов

Изменилась процедура предоставления квартир выпускникам детских домов

Реформирована процедура выдачи сертификатов на покупку квартир выпускникам детских домов Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов РА.

«Отныне для получения сертификатов на покупку квартир могут обращаться воспитанники детских домов выпуска 2021 года, старше 18 лет, которые получали уход и воспитание в детском доме РА в течение не менее 7 лет (за исключением тех, кто вернулся в семью биологического родителя)», - сообщили в министерстве.

Согласно этому изменению, право на покупку квартиры получили 210 воспитанников детских домов, 195 из которых уже приобрели квартиры.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]