Гражданин доставлен в полицию за попытку подкупить патрульных

26 ноября в 12:40 часов на пересечении улиц Раффи и Себастия патрульные 3-йроты 4-го батальона Ереванского полка Патрульной службы полициирешили остановить водителя «Мицубиси» за отсутствие ОСАГО и затемненное лобовое стекло и составить протокол о нарушении.

Как сообщили Арменпресс в полиции РА, водитель пытался подкупить патрульных, чтобы они не составляли административный протокол, в результате чего был доставлен в отделение полиции Малатии.

Материалы по факту готовятся в ГУ полиции Еревана.