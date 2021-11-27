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Гражданин доставлен в полицию за попытку подкупить патрульных

Гражданин доставлен в полицию за попытку подкупить патрульных

26 ноября в 12:40 часов на пересечении улиц Раффи и Себастия патрульные 3-йроты 4-го батальона Ереванского полка Патрульной службы полициирешили остановить водителя «Мицубиси» за отсутствие ОСАГО и затемненное лобовое стекло и составить протокол о нарушении.

Как сообщили Арменпресс в полиции РА, водитель пытался подкупить патрульных, чтобы они не составляли административный протокол, в результате чего был доставлен в отделение полиции Малатии.

 Материалы по факту готовятся в ГУ полиции Еревана.

 


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