Температура воздуха в Армении в ближайшие дни будет повышаться

Как говорится в сообщении МЧС РА, во второй половине дня 27 ноября в Араратской долине ожидается туман. В ночь с 28 на 30 ноября и 1 декабряосадков не ожидается.

Осадки ожидаются днем 1 декабря, ночью 2 декабря —в большинстве регионов, днем 2 декабря— в Сюнике и Арцахе, осадки в горных и предгорных районах —в виде снега.

Ветер ожидается юго-восточный, 30 ноября —2-5 м / с,а 1 декабря ожидается усиление ветра до 18-23 м / с.

Как передает Арменпресс, 27-30 ноября температура воздуха постепенно повысится на 6-8 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник, а также в Арцахе — на 14-16 градусов.

В Ереване 27 ноября ожидается туман. 28-30 ноября, 2 декабря осадков не ожидается. Во второй половине дня 1 декабря ожидается дождь. 30 ноября и 1 декабря ожидается усиление ветра— до 18-20 м / с.