Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным Собранием РА и Сенатом Франции

ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 23 ноября находящуюся с рабочим визитом в Париже делегацию во главе с Председателем НС РА Аленом Симоняном принял Председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше.



Как сообщает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания РА сообщает, что Ален Симонян поблагодарил Джерарда Ларчера за приглашение принять участие в конференции «Армения через год».



Председатель Сената Франции поблагодарил за принятие приглашения, отметив, что они внимательно следят за ситуацией в Армении и хорошо осведомлены о послевоенных событиях.



Партнеры сочли примечательным то, что форум будет проходить через год после того, как 25 ноября 2020 года Сенат Франции единогласно принял резолюцию «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики» и спустя 20 лет после принятия Францией закона о признании Геноцида армян.



Спикер Законодательного органа РА заявил, что эти исторические события являются исключительными проявлениями солидарности с Арменией и армянским народом, уникальными примерами единодушия во внутриполитической жизни Франции. В этом контексте армянская сторона высоко оценила принятие обеими палатами французского парламента резолюций, осуждающих азербайджано-турецкую агрессию против Арцаха и необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики, а также гуманитарную помощь, оказываемую французским государством и различными организациями.



Стороны сослались на провокационные и агрессивные действия Азербайджана на границе с Арменией, отметив, что Азербайджан нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.



По просьбе своего коллеги, представив подробности послевоенной ситуации, Ален Симонян подчеркнул призыв Армении ко всем международным партнерам четко и целенаправленно отреагировать на эти действия азербайджанской стороны, которые серьезно угрожают региональному миру и безопасности, и предпринять эффективные шаги, чтобы предотвратить их. Стороны подчеркнули важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства и мандата Минской группы ОБСЕ. В ходе беседы было обращено внимание на неотложное решение послевоенных гуманитарных вопросов, в том числе необходимость репатриации всех военнопленных и гражданских заложников.



Стороны упомянули об открытии огня в направлении армянских позиций, расположенных в части села Норабак Гегаркуникской области со стороны армяно-азербайджанской границы за несколько часов до встречи, в результате чего был убит солдат Сурен Сафарян. Стороны также сочли агрессивные действия Азербайджана посягательством на демократию.



Стороны рассказали о значимых функциях межпарламентского сотрудничества в развитии межгосударственных отношений, а также о динамике армяно-французского политического диалога на высоком уровне.



Встреча завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между Национальным Собранием РА и Сенатом Республики Армения, которое предусматривает многополярное сотрудничество между законодательными органами в пользу существующей дружбы и солидарности между двумя странами.