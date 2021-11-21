Артем Далакян нокаутом защитил титул чемпиона мира

Украинский боксер армянского происхождения Артем Далакян (21-0, 15 КО) защитил чемпионский титул WBA в наилегчайшем весе – в 12-раундовом поединке наш соотечественник победил нокаутом панамца Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО), сообщает Арменпресс со ссылкой на analitikaua.net.

Бой проходил в Киеве, с заметным преимуществом Далакяна по ходу всего противостояния. Уже в пятом раунде Далакян дважды оформил нокдаун своему сопернику, а в девятом после очередного нокдауна угол панамца выбросил полотенце и рефери объявил победу техническим нокаутом в пользу Далакяна. Для Артема этот бой стал пятой защитой титула.

Как сообщалось ранее, председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян наградил чемпиона мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна орденом САУ «Активный деятель диаспоры».