Ушел из жизни профессор, заслуженный деятель искусств РА, композитор, дирижер Рубен Алтунян

Профессор Ереванской государственной консерватории им. Комитаса (ЕГК), заслуженный деятель искусств Армении, композитор, дирижер Рубен Алтунян скончался на 82-м году жизни.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт ЕГК в Facebook.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что заслуженный деятель искусств Республики Армения, композитор, дирижер, профессор ЕГК Рубен Алтунян скончался на 82-м году жизни.

Ереванская государственная консерватория имени Комитаса скорбит по поводу смерти выдающегося профессора и выражает глубокие соболезнования его родным, коллегам и студентам», - сообщает ЕГК.