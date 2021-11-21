Ушел из жизни профессор, заслуженный деятель искусств РА, композитор, дирижер Рубен Алтунян
15:42, 21 Ноябрь, 2021
Профессор Ереванской государственной консерватории им. Комитаса (ЕГК), заслуженный деятель искусств Армении, композитор, дирижер Рубен Алтунян скончался на 82-м году жизни.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт ЕГК в Facebook.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что заслуженный деятель искусств Республики Армения, композитор, дирижер, профессор ЕГК Рубен Алтунян скончался на 82-м году жизни.
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса скорбит по поводу смерти выдающегося профессора и выражает глубокие соболезнования его родным, коллегам и студентам», - сообщает ЕГК.
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