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Ушел из жизни профессор, заслуженный деятель искусств РА, композитор, дирижер Рубен Алтунян

Ушел из жизни профессор, заслуженный деятель искусств РА, композитор, дирижер Рубен Алтунян

Профессор Ереванской государственной консерватории им. Комитаса (ЕГК), заслуженный деятель искусств Армении, композитор, дирижер Рубен Алтунян скончался на 82-м году жизни. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт ЕГК в Facebook.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что заслуженный деятель искусств Республики Армения, композитор, дирижер, профессор ЕГК Рубен Алтунян скончался на 82-м году жизни. 

Ереванская государственная консерватория имени Комитаса скорбит по поводу смерти выдающегося профессора и выражает глубокие соболезнования его родным, коллегам и студентам», - сообщает ЕГК.

 


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