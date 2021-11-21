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Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии в 07:48 по тбилисскому времени в 51 километре от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Спутник Грузия, эпицентр землетрясения находился у села Земо Карабулаги в 9 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.

 


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