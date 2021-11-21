Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии в 07:48 по тбилисскому времени в 51 километре от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Спутник Грузия, эпицентр землетрясения находился у села Земо Карабулаги в 9 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.