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Президент Арцаха созвал совещание с участием высокопоставленного офицерскогосоставаСНБ

Президент Арцаха созвал совещание с участием высокопоставленного офицерскогосоставаСНБ

20 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочую встречу с участием директора Службы национальной безопасности Арцахской Республики Ашота Акопджаняна и высокопоставленного офицерскогосостава Службы национальной безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах. 

Обсуждались вопросы внутренней и внешней безопасности республики. 

Глава государства дал ряд поручений по преодолению существующих вызовов и предотвращению возможных проблем с безопасностью.


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