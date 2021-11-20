Президент Арцаха созвал совещание с участием высокопоставленного офицерскогосоставаСНБ

20 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочую встречу с участием директора Службы национальной безопасности Арцахской Республики Ашота Акопджаняна и высокопоставленного офицерскогосостава Службы национальной безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Обсуждались вопросы внутренней и внешней безопасности республики.

Глава государства дал ряд поручений по преодолению существующих вызовов и предотвращению возможных проблем с безопасностью.