В результате взрыва мины в Ковсакане ранены азербайджанцы
16:38, 20 Ноябрь, 2021
В результате взрыва мины в оккупированном азербайджанскими вооруженными силами Ковсакане (Зангелан) ранены два человека.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.
В частности, 19 ноября в результате взрыва мины были ранены Вагиф Бабаев, сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA), и Ренат Агабабаев, прапорщик Государственной пограничной службы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен