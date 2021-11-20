В результате взрыва мины в Ковсакане ранены азербайджанцы

В результате взрыва мины в оккупированном азербайджанскими вооруженными силами Ковсакане (Зангелан) ранены два человека.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.

В частности, 19 ноября в результате взрыва мины были ранены Вагиф Бабаев, сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA), и Ренат Агабабаев, прапорщик Государственной пограничной службы.