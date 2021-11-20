52 процентов внешней торговли Ирана приходится на соседние страны
16:01, 20 Ноябрь, 2021
Представитель таможенной службы Ирана сказал, что на соседние страны приходилось 52% внешней торговли Ирана за последние семь месяцев.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.
Внешнеторговый оборот Ирана за последние 7 месяцев составил 54,8 миллиарда долларов. Таможенный представитель добавил, что более 61,46 миллиона тонн (около 28,32 миллиарда долларов), приходится на бизнес сделки с 15 соседними с Ираном странами.
Это показывает, что на долю соседей во внешней торговле Ирана приходится 52%.
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