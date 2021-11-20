Глава Пентагона назвал Иран угрозой для ближневосточного региона

Министр обороны США Ллойд Остин назвал Иран одной из главных угроз региона Ближнего Востока.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Я хотел бы назвать четыре самых важных вызова, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия, изменение климата, терроризм и Иран", - заявил глава Пентагона выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог".

Он отметил, что США пытаются решить вопрос ядерной сделки с Ираном дипломатическим путем, но готовы пойти на любой шаг для обеспечения собственной безопасности. Ллойд Остин подчеркнул, что США привержены недопущению того, чтобы у Ирана было ядерное оружие.