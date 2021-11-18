Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили механизмы по стабилизации приграничной ситуации

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 ноября провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан предпринял очередную агрессию против суверенной территории Армении. Он добавил, что с момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября военно-политическое руководство Азербайджана своими провокационными действиями подрывает безопасность и стабильность и усилия Армении по деэскалации ситуации в регионе.

Собеседники обсудили рассмотрение в случае необходимости в установленном порядке возможных шагов в рамках механизмов и инструментов ОДКБ с целью стабилизации ситуации на восточном приграничном участке Республики Армения.