Пора принять мое предложение о прекращении военной помощи Азербайджану: Роберт Менендес

Председатель Комитета Сената США по внешним отношениям Роберт Менендес назвал тревожными сообщения о гибели и пленении армянских военнослужащих в результате нападения Азербайджана на восточную границу Армении 16 ноября. Как передает «Арменпресс», заявление Менендеса было распространено на странице в Twitter Комитета Сената США по внешним отношениям.

Менендес подчеркивает, что военная помощь, оказываемая США Азербайджану делает возможными чудовищные преступления против этнических армян. «Пришло время принять предложенное мною изменение о прекращении этой помощи», - заявил Менендес.

Ранее сенатор Роберт Менендес внес в Конгресс США две резолюции, призывающие прекратить продажу оружия Турции и Азербайджану.