Мы в режиме реального времени видим попытку Алиева захватить земли: конгрессмен США

Конгрессмен США Джеки Спейер считает военные действия, развязанные азербайджанской стороной на восточной границе Армении, еще одним доказательством оккупации территорий режимом Алиева. Как сообщает Арменпресс, она написала об этом на своей странице в Twitter.

«Атаки Азербайджана на территорию Армении являются еще одним признаком того, как далеко зайдет режим Алиева, чтобы захватить армянскую землю и сеять насилие и ненависть. Мы в режиме реального времени видим попытку Алиева захватить земли. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие и дестабилизацию»,- отметила Спейер.