Армяно-российское стратегическое партнерство - один из ключевых факторов системы безопасности Армении: Пашинян

Армяно-российское стратегическое партнерство - один из ключевых факторов системы безопасности Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос оппозиционного депутата Айка Мамиджаняна.

Мамиджанян выразил мнение, что накануне члены правящей команды «разлили антироссийскую истерию» в зале НС.

Премьер-министр Никол Пашинян посчитал очевидным, что антироссийская истерия в Армении, даже если она существует, вызвана не правящим большинством. По его словам, мысли, озвученные с трибуны Национального Собрания, не нуждаются в дополнительных комментариях, тем более - субъективных комментариях.

«Мы говорили и в программе правительства четко указано, что армяно-российское стратегическое партнерство является одним из ключевых факторов нашей системы безопасности, и ОДКБ - это система безопасности, членом которой мы являемся. И мы также надеемся и работаем над запуском таких механизмов, предусмотренных для подобных случаев в ОДКБ.

Если есть проблемы с запуском этих механизмов, я хотел бы обратить внимание на то, что эти механизмы были предусмотрены, но никогда ранее не было повода запускать их. Такая ситуация возникает впервые, мы не покладая рук подробно обсуждаем эту ситуацию с нашими партнерами. И мы сделаем все возможное, чтобы механизмы безопасности работали должным образом, с надлежащими процедурами и в нужное время», - сказал премьер-министр.