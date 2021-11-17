Нужно понимать, что не существует проармянского или проазербайджанского решения: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся переговорного процесса по Карабаху и позиции международного сообщества. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса депутата Соны Казарян.

«В то же время мы говорили, что открыть эпоху мирного развития будет нелегко. Для этого нам нужны крепкие нервы. Мы также подчеркнули, что открытие эры мирного развития, к сожалению, зависит не только от нас. И мы сказали, что извне будут предприняты действия, направленные в первую очередь на то, чтобы доказать нашему обществу, что эпоха мирного развития невозможна.

Все это показывает, что это, прежде всего, наша повестка дня, и поскольку мы приняли это в качестве стратегии, мы должны последовательно идти по этой повестке дня. В ходе переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту мы обычно формулировали свои позиции, но мы считали позицию международного сообщества несправедливой и вообще не слышали позиции нашего оппонента. В результате с какого-то момента Х наша позиция стала неслышимой для международного сообщества», - сказал Пашинян.

По впечатлению премьер-министра, то, что Армения говорит по поводу нагорно-карабахского конфликта, теряется на международной арене. Пашинян подчеркнул, что говорит это не как критику, а как самокритику.

«Мы должны определиться, хотим ли мы идти к решениям или нет. Наша позиция и миссия нашего правительства заключается в том, что мы должны пойти на решения. Это не означает, что любое решение будет приемлемым для нас, но это не означает, что любое решение, которое мы представляем, будет приемлемым для другой стороны или международного сообщества», - сказал он.

Коснувшись вопроса, почему армянская сторона не добилась успеха в карабахском вопросе в результате переговорного процесса, Пашинян сказал: «Наше понимание не было воспринято международным сообществом, не говоря еще об Азербайджане, а понимание международного сообщества было неприемлемо для нас. И у нас была формулировка - проармянское решение карабахского вопроса. И все мы были привержены проармянскому решению карабахской проблемы».

Он подчеркнул, что при этом Армения не учитывала, что международное сообщество заинтересовано не в проармянском решении карабахской проблемы, а в решении карабахской проблемы.

Коснувшись позиции международного сообщества по вопросам демаркации и делимитации границ, Пашинян отметил: «Международное сообщество говорит нам, Азербайджану и нашему региону: «Хватит каждую неделю говорить, что прекращение огня нарушено, там агрессия, хватит обвинять друг друга. Идите и найдите общий язык, и нас уже нервов не хватает, потому что у нас тоже есть проблемы, особенно сейчас: изменение климата, коронавирус, тысяча и один вопрос. Почему же вы думаете, что весь мир должен жить вашими заботами все время? Может и вам стоит немного позаботиться о своих заботах и тревогах?»

Пашинян подчеркнул: «Мы должны искать решения, понимая, что не существует проармянского или проазербайджанского решения. Есть либо решение, либо отсутствие решения, и это наш выбор. Нам просто нужно это понять, и понимание - это главное, и мы должны понять, что происходит, прежде чем принимать решение».