В Ереване состоится мероприятие «Язык и время: пути профессионального развития»
В Республике Армения при поддержке министерства просвещения РФ АДПО «Институт непрерывного образования» 21 ноября 2021 г. проведет мероприятие «Язык и время: пути профессионального развития» для выпускников советских и российских вузов в рамках форума «Русский язык как инструмент профессиональной мобильности: традиции и инновации».
Партнерами в реализации проекта являются Российско-Армянский университет и Русский Дом в Ереване (Россотрудничество в Армении).
На мероприятии состоится круглый стол «Языковая безопасность и динамика языка», открытый урок «Тайны текста: текст вокруг нас», а также панельная дискуссия «Волонтеры образования». Для участия приглашаются преподаватели и учителя, студенты гуманитарных направлений и все интересующиеся русским языком и русской культурой. Каждому участнику мероприятия будет направлен сертификат.
Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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