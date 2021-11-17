Процесс делимитации и демаркации не начался потому, что Азербайджан не дал конкретного ответа: Пашинян

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, процесс делимитации и демаркации не начался потому, что Азербайджан не дал конкретного ответа: Россия трижды выступала с предложением. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Депутат Саргис Ханданян поинтересовался препятствиями на пути к началу демаркационных и делимитационных работ.

Пашинян напомнил, что в мае 2021 года на заседании правительства он заявил, что готов подписать представленное предложение о начале процесса демаркации и делимитации. «В предвыборный период, до и после этого, я заявлял, что считаю чрезвычайно важным начать и провести процесс демаркации и делимитации. И, по сути, в мае и после этого Россия трижды делала предложения, в том числе и «раскрытый документ». И по сути, все три раза мы соглашались пойти на этот процесс. По моим впечатлениям, процесс не начался из-за того, что Азербайджан затягивает процесс или не дает конкретного ответа», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что мирное урегулирование приграничной ситуации чрезвычайно важно. «Наши предыдущие предложения в силе, в том числе о начале процесса делимитации и демаркации», - подчеркнул премьер.