Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе сохраняется: Станислав Зась
16:18, 17 Ноябрь, 2021
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в Нагорном Карабахе сохраняется напряженная ситуация.
Как передает «Арменпресс» Станислав Зась отметил, что достигнутое 9 ноября 2020 года трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией позволило прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.«Но, несмотря на предпринимаемые шаги, напряженность на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон пока сохраняется», - отметил он.
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