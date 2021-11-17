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Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе сохраняется: Станислав Зась

Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе сохраняется: Станислав Зась

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в Нагорном Карабахе сохраняется напряженная ситуация.

Как передает «Арменпресс» Станислав Зась отметил, что достигнутое 9 ноября 2020 года трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией позволило прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

«Но, несмотря на предпринимаемые шаги, напряженность на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон пока сохраняется», - отметил он.
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