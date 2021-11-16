Секретарь Совета безопасности провел встречу с послом США 

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян 16 ноября принял посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности Армении, Григорян представил оперативно-тактическую ситуацию на армяно-азербайджанской границе после нападения азербайджанских вооруженных сил. Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что эти действия Азербайджана являются ударом по демократии в Армении.

Армен Григорян подтвердил позицию армянской стороны о том, что войска должны быть зеркально выведены к позициям, которые существовали до майского вторжения азербайджанских вооруженных сил. Секретарь Совбеза также отметил, что Армения готова начать процесс демаркации, который, однако, не имеет ничего общего с проблемой Нагорного Карабаха.