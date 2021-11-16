Призыв выступить с инициативой отправки наблюдательской миссии ОДКБ на армяно- азербайджанской границе

Азербайджан на границе с Арменией продолжает политику провокационных и агрессивных действий.

Как передает «Арменпресс», об этом с трибуны НС заявил председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян.

«Как заявили в Совете безопасности РА, 14 ноября на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы азербайджанские Вооруженные силы с применением военной техники проникли на территорию Республики Армения. В результате переговоров большая часть военной техники и войск была выведена, но армянская сторона понесла позиционные потери. В результате произошедшего в вышеупомянутой части Азербайджан усилил свое присутствие в результате незаконного проникновения на территорию Республики Армения 12 мая этого года. После вторжения 12 мая Азербайджан оккупировал около 41 кв/км суверенной территории Республики Армения на 11 участках».

По словам председателя постоянной комиссии НС по внешним сношениям, власти Азербайджана делают агрессивные заявления в отношении Армении, фактически создавая новые территориальные угрозы и угрозы безопасности для Республики Армения. Агаджанян подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе носят повседневный характер.

«Эта ситуация представляет прямую угрозу для Республики Армения, которая является членом ОДКБ. Еще после 12 мая этого года Армения в ответ на кризисную ситуацию ОДКБ выступила с инициативой направить миссию ОДКБ для наблюдения за ситуацией на армяно-азербайджанской границе. К сожалению, инициатива пока не реализована. Принимая во внимание, что Армения является страной-председателем ОДКБ, призываю правительство Республики Армения выступить с инициативой направления наблюдательной миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу в соответствии с порядком реагирования на кризисные ситуации договор ОДКБ.

Также я призываю наших коллег-парламентариев выступить во всех международных инстанциях с заявлениями, разъясняющими агрессивную политику Азербайджана, оккупировавшего территории Армении», - заключил Агаджанян.