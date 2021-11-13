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Число беженцев на границе с Беларусью достигло 1500. Министр ВД Польши

Число беженцев на границе с Беларусью достигло 1500. Министр ВД Польши

Число беженцев у польско-белорусской границы в районе контрольно-пропускного пункта Кузница достигло 1500 человек. 

Как  передает Арменпресс, об этом радио RMF сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински.

«Лагерь беженцев постоянно растет», - сказал он, добавив, что лагерь полностью находится под контролем Беларуси. 

«Мы наблюдаем, как белорусские власти доставляют беженцам продукты, спальные мешки, палатки, дрова, топоры и ножи», - сказал Каминский.

Он заверил, что польская сторона направила к границе достаточно сил, чтобы контролировать ситуацию. По его словам, в этом районе на дежурстве  находятся 13 тысяч военнослужащих, 4500 пограничников и 2000 сотрудников милиции. 

Польские пограничники в этом году предотвратили более 33 тысяч попыток пересечения границы с Беларусью.

 


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