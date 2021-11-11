Вице-мэр Гориса снова будет арестован

Апелляционный уголовный суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте заместителя мэра Гориса Менуа Овсепяна. Как сообщает Арменпресс, в октябре суд общей юрисдикции Сюникской области принял решение об освобождении Менуа Овсепяна под залог в 30 млн драмов. Прокуратура обжаловала это решение.

Овсепяну предъявлено обвинение за принуждение к участию в предвыборной агитации с использованием служебного положения и за присвоение и растрату в особо крупном размере.