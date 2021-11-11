Главой общины Татев избран Самвел Лалаян из блока «Шант»

Фракция партии «Страна для жизни» общины Татев с учетом результатов выборов в Совет общины Татев подписала Меморандум о сотрудничестве с фракцией блока «Шант». Об этом, как передает «Арменпресс», сообщила партия «Страна для жизни».

Меморандум определяет приоритеты развития общины, принципы работы.

Обе фракции на пост первого заместителя руководителя общины Самвела Лалаяна выберут кандидата номер один в пропорциональном списке блока «Шант» и партии «Страна для жизни» Марата Герасимяна.

По итогам прошедших 17 октября выборов в органы местного самоуправления в Совет старейшин Татева прошли три силы: партия «Гражданский договор», блок «Шант» и «Страна для жизни». В результате перерасчета ГД не хватило одного голоса, чтобы преодолеть порог 50 + 1 и сформировать местную власть.