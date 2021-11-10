Верховный комиссар ООН назвала недопустимой ситуацию на польско-белорусской границе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала недопустимым положение на польско-белорусской границе, где группы мигрантов оказались в "отчаянной ситуации". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в распространенном в среду в Женеве заявлении она призвала "вовлеченные государства предпринять немедленные шаги по деэскалации".

"Я призываю вовлеченные государства предпринять немедленные шаги для деэскалации и урегулирования этой недопустимой ситуации в соответствии с их обязательствами по международному праву в сфере прав человека и прав беженцев", - отметила Бачелет.

Она подчеркнула, что реакция на эту ситуацию с обеих сторон, при которой внимание фокусируется на безопасности и политике, в том числе "путем повышенного размещения войск" и в "сопровождении подстрекательской риторики", может лишь усугубить уязвимость мигрантов и риски, с которыми они сталкиваются.

Бачелет призвала "соответствующие власти" уделить первостепенное внимание мигрантам на границе. "Это означает, что власти должны работать вместе в защите жизней и достоинства всех, кто оказался в затруднительном положении на их общих границах", - констатировала она, добавив, что следует немедленно предоставить доступ к мигрантам представителям гуманитарных организаций, гражданского общества, журналистам и адвокатам.

Верховный комиссар напомнила, что в соответствии с международным правом никому не может быть воспрепятствовано "искать убежища или других форм защиты прав человека", а вопросы о потребности в защите следует рассматривать в индивидуальном порядке. "Несколько человек уже умерли за последние несколько месяцев. Правительства в регионе не могут оставаться в стороне и позволить, чтобы были еще потеряны жизни. У государств есть обязанность защищать право на жизнь", - говорится в заявлении. Как считает Бачелет, нельзя заставлять оказавшихся в районе границы людей "проводить еще одну ночь в морозную погоду без надлежащего укрытия, еды, воды и медицинского ухода".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 7 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.