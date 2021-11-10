Армянский робот Робин признан журналом TIME лучшей инновацией 2021 года

Первый армянский робот Робин, основанный на искусственном интеллекте, признан авторитетным журналом TIME лучшей инновацией 2021 года.

Как сообщает Арменпресс, очередной номер журнала TIME посвящен 100 лучшим инновациям 2021 года, среди которых армянский робот нашел свое уникальное место. Журнал TIME, рассказывая о роботе Робине, назвал его «заботливым другом».

TIME рассказывает историю одной из армянских клиник, когда 8-летний ребенок с пневмонией отказывался от еды в течение двух дней, после чего медперсонал пригласил Робина в палату девочки. Минут 20 они играют вдвоем, обсуждают своих любимых животных, после чего Робин уходит, обещая вернуться только при одном условии - если малыш поест. После этого девочка всех удивляет, и Робин возвращается.

TIME цитирует идею основателя робота Карена Хачикяна о том, что целью команды было не создание еще одного технологического устройства, а надежного друга для детей. В статье упоминается, что робот Робин используется в 12 медицинских учреждениях мира и будет установлен в 100 американских больницах в ближайшие 12 месяцев.

«Это беспрецедентный успех не только для нашей команды, но и для всей Армении. Вхождение в топ-100 инноваций журнала TIME - действительно большая победа для всего научного потенциала нашей страны», - говорит Карен Хачикян, соучредитель создавшей робота Робина армянской компании «Expper Technologies».

Кстати, недавно всемирно известный журнал Forbes также коснулся робота Робина. Робин недавно был удостоен награды известной компании Fast Company за лучший дизайн. Робот успел вызвать большой интерес за рубежом, он уже используется во многих ведущих клиниках и медицинских учреждениях США.