По словам посла РФ, о заключении сделок за спиной армянского народа не может быть и речи

По оценке Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина, принятое при посредничестве России трехстороннее заявление Путин-Пашинян-Алиев о прекращении боевых действий в нагорно-карабахском регионе от 9 ноября 2020 года в целом соблюдается, хотя с момента установления режима прекращения огня сообщалось о трагических инцидентах и проблемах. Как сообщает Арменпресс, об этом Копыркин сказал на брифинге с журналистами, говоря о выполнении пунктов заявления о прекращении боевых действий.

«Конечно, есть проблемы, есть трагические инциденты. Все это очень сложно. Но на фоне конфликтного потенциала, эмоционального напряжения, которое накапливалось десятилетиями, на фоне трагедии, произошедшей год назад, я думаю, можно сказать, что эти договоренности в целом действуют и играют очень важную роль в плане предотвращения кровопролития, обеспечения безопасности населения и поиска путей выхода из ситуации», - сказал российский посол.

Сергей Копыркин коснулся также трехстороннего заявления от 9 ноября 2021 года, который в основном касается восстановления экономических и транспортных коммуникаций в регионе и создания для этой цели рабочей группы под совместным председательством заместителей премьер-министра.

«Это, конечно, непростая работа. Хочу подчеркнуть, что поскольку вся эта работа построена на диалоге исходя из интересов каждой стороны, то есть не что-то кому-то навязывается, а делается попытка найти баланс выгод и интересов, взаимовыгодные, компромиссные варианты, которые будут приемлемы для обеих сторон, поэтому процесс идет не так быстро.

Но, в любом случае, эта работа направлена на поиск точек соприкосновения, то есть не может быть и речи о заключении сделок за спиной армянского народа, передаче интересов, предательстве, чего здесь иногда опасаются. Россия, в свою очередь, работает очень аккуратно, полностью уважая суверенитет обеих сторон. Наша задача - создать максимально благоприятные условия для поиска взаимоприемлемых решений», - сказал Копыркин.