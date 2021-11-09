ЕС поддерживает Армению и Азербайджан в решении нерешенных вопросов: Клаар

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар подчеркнул важность решения нерешенных проблем между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, Клаар написал в своем Twitter:

“Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал за более чем 30-летний конфликт. Необходимо решить нерешенные вопросы, чтобы обеспечить продвижение к всеобъемлющему и прочному миру, чтобы народы Армении и Азербайджана вместе продвигались вперед. Европейский Союз поддерживает вас и весь регион”.