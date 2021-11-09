Арцрун Ованнисян назначен экспертом Комиссии НС по вопросам обороны и безопасности

Председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности НС Андраник Кочарян сообщил, что экспертом комиссии назначен Арцрун Ованнисян. Кочарян сказал, что Ованнисян будет помогать комиссии во многих вопросах военной сферы, потому что он не только преподают, но и имеет большой опыт.

Ардраник Кочарян, поблагодарил Ованнисяна за принятие предложения и отметил, что следственная комиссия по расследованию обстоятельств 44-дневной войны приближается к завершающей стадии своего формирования, и им вместе предстоит пройти долгий путь.

В беседе с «Арменпресс» Ованнисян отметил, что он не знал, будет ли включен в следственную комиссию или нет.

«Я знаю, что в Комитете по обороне и безопасности ведется экспертная работа, уже сейчас выставлены документы, законопроекты, которые я, как эксперт, должен оценить: риски, эффективность и т. д.», - сказал Ованнисян.