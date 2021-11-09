Арцах никогда не будет в составе Азербайджана: заявление МИД Республики Арцах

Министерство иностранных дел Республики Арцах по случаю годовщины прекращения 44-дневной войны выступило с заявлением. «Арменпресс» представляет заявление МИД Республики Арцах.

«Год назад, 9 ноября 2020 года, благодаря активным посредническим усилиям Российской Федерации было подписано трёхстороннее заявление президента России, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Данное заявление позволило положить конец 44-дневной вооружённой агрессии против Арцаха, развязанной Азербайджаном при прямом военном участии Турции, международных наёмников и террористов из Ближнего Востока, и заложило основу для ввода на территорию Арцаха миротворческого контингента России с целью поддержания мира в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Трёхстороннее заявление имеет важное значение с точки зрения обеспечения условий для поствоенного восстановления Республики Арцах.



В результате разрушительной 44-дневной агрессии значительные территории Республики Арцах, включая исторический и культурный центр - город Шуши, были оккупированы Азербайджаном. В ходе боевых действий азербайджанская армия совершила многочисленные военные преступления, включая преднамеренные атаки на гражданские объекты, пытки и внесудебные расправы над военнопленными и захваченными гражданскими лицами, этнические чистки, умышленное разрушение исторических и культурных памятников и церквей, применение оружия неизбирательного действия для ударов по населённым пунктам, что запрещено международным правом.



Даже после подписания трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан не прекратил международно противоправные деяния, в частности, были продолжены агрессивные, наступательные действия, захват в плен военнослужащих и гражданских лиц, преднамеренные убийства, а также уничтожение церквей и в целом армянского культурного наследия на оккупированных территориях.



В этой связи необходимо подчеркнуть, что ситуация, сложившаяся по итогам незаконного применения Азербайджаном военной силы, вопиющего нарушения им своих международных обязательств, систематических и массовых попраний норм международного гуманитарного права и прав человека, не может служить основой для урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.



Общеизвестно, что нормы международного права запрещают признание любых территориальных приобретений в результате угрозы силой или её применения. Более того, применение силы не может отменить один из фундаментальных принципов международного права - равноправие и самоопределение народов, закреплённый в Уставе ООН и других основополагающих международных документах.



Позиция официального Степанакерта и воля народа Арцаха остались неизменными. Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Уважение реализованного народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение и деоккупация территорий, на которых он самоопределился, создал и развивал свою независимую государственность, являются краеугольным камнем всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и установления прочного и долговременного мира в регионе».