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ВС Ирана проводят учения в районе Ормузского пролива

ВС Ирана проводят учения в районе Ормузского пролива

Вооруженные силы Ирана начали в воскресенье военные учения "Зольфакар-1400" в районе Ормузского пролива. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

В маневрах принимают участие пехотные подразделения, механизированные части, ВМС, ВВС и силы ПВО исламской республики. Кроме того, в них задействованы средства радиолокационной борьбы и беспилотные летательные аппараты.

Иранские вооруженные силы проводят учения в этом районе на ежегодной основе.


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