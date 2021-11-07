Проживающий в Украине боксер Арам Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBO, став обладателем второго чемпионского пояса, передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

«Действующий обладатель пояса WBO Oriental в первом полусреднем весе Арам Фаниян (22-1, 4 КО) одержал победу на вечере бокса в Германии.

Он выиграл у немца Тимо Шварцкопфа (20-5, 12 КО) единогласным решением судей – 95-93, 96-93, 97-92.

Соперник Фанияна побывал в нокдауне во 2-м раунде, украинский армянин – в 8-м.

Бой проходил за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBO. Для Фанияна это был первый выездной поединок»,- сообщает сайт, напоминая, что свой предыдущий бой Фаниян провел во Львове, где успешно защитил титул в поединке против узбека Мухаммедсалима Сотволдиева.