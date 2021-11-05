Проектом госбюджета на 2022 г. предусмотрено 23 млрд 638 млн драмов на программы в аграрной сфере

На совместном заседании постоянных комиссий НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам 5 ноября министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что проектом госбюджета Армении на 2022 г. предусмотрено 23 млрд 638 млн драмов на реализацию программ в аграрной сфере.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, докладчик представил программы модернизации, стимулирования, восстановления и развития сельских инфраструктур, ветеринарных служб. Министр затронул вопросы, касающиеся посадки интенсивных садов, субсидирования осеннего и весеннего сева, земельной и водной реформ.