Премьер-министр Армении принял президента Академии наук Российской Федерации

Премьер-министр Никол Пашинян принял президента Академии наук Российской Федерации академика Александра Сергеева.

«Премьер-министр высоко оценил развитие и расширение сотрудничества между Арменией и Россией в области науки. Он выразил надежду, что в ходе визита будут обсуждены возможности реализации совместных программ и проектов, обеспечивающих эффективное сотрудничество научных кругов двух стран. По словам главы исполнительной власти, сфера науки и образования входит в число приоритетов правительства РА. В 2022 году финансирование науки увеличится на 85%, что является важным показателем отношения правительства к этой сфере», - сообщили «Арменпресс» в Аппарате правительства.

Александр Сергеев отметил, что они заинтересованы в расширении сотрудничества с армянскими учеными и исследователями, добавив, что ведутся обсуждения конкретных предложений. По словам президента Российской академии наук, в советские годы сотрудничество армянских и российских ученых находилось на довольно высоком уровне, армянские ученые внесли значительный вклад в развитие этой области.

Александр Сергеев реализацию совместных программ для новых научных разработок посчитал очень важной, как и обмен опытом, обучение и подготовку молодых специалистов.

Никол Пашинян приветствовал инициативы, направленные на расширение армяно-российских связей в области науки, отметив, что правительство Армении сделает все возможное для их успешной реализации. По словам премьер-министра, область науки может стать одним из ключевых направлений армяно-российского стратегического сотрудничества.