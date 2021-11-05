Визит президента в Саудовскую Аравию был историческим: армянская дипломатия должна использовать его

Рабочий визит президента Армена Саркисяна в Саудовскую Аравию, где он был принят наследным принцем династии Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом, присутствие рядом с ним на Международной экономической конференции, было историческим, беспрецедентным событием, поскольку впервые в истории высокопоставленное лицо из Армении посетило Королевство Саудовская Аравия, и было принято де-факто главой государства. Но одного этого визита недостаточно для установления дипломатических отношений с Саудовской Аравией, одной из ключевых стран арабского мусульманского мира и одним из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил заведующий кафедрой арабистики ЕГУ, арабист Айк Кочарян, подчеркнув, что связь, сформировавшаяся с Эр-Риядом визитом президента, нуждаются в капитализации и институциональной основе.

«Для ее капитализации, для того, чтобы это стало серьезным, перспективным, развивающимся направлением, прежде всего, необходима слаженная работа различных государственных структур. Визит президента - это первый шаг, очень важное событие. Время покажет, насколько армянская дипломатия и различные госструктуры воспользуются этим событием для развития отношений с Саудовской Аравией. Но в любом случае они желательны, потому что для нас это одно из важнейших направлений на Ближнем Востоке. Очень важно иметь хорошие отношения с Саудовской Аравией, одним из серьезных игроков на Ближнем Востоке», - как передает «Арменпресс», уточнил Айк Кочарян.

Королевская династия Саудовской Аравии

Королевство Саудовская Аравия официально было основано 23 сентября 1932 году вождем саудовского племени Абдулазизом бин Абдул Рахман аль-Саудом (1875-1953). Он был сыном Абдула Рахмана бин Фейсала, эмира региона Неджд в Центральной Аравии, и он стал основателем саудовской королевской династии. Семья Абдула Рахмана бин Фейсала в 1890 году была изгнана из родного города Эр-Рияда, но в 1902 году Абдулазиз отвоевал Эр-Рияд, начав тридцатилетнюю борьбу за Центральную и Северную Аравию. В конце концов, саудовцам удалось установить контроль как над Надждом, так и над другим известным историческим регионом Аравии, Хиджазом, изгнав хашимитскую семью потомков пророка Мухаммеда во главе с известным шерифом Мекки. Тот позже стал королем Хиджаза, Хусейном ибн Али. Кстати, в дни Геноцида армян 1915 года, он как страж исламского святилища, издал специальный указ, осуждающий резню армян в Османской империи, и призвал всех мусульман защищать и укрывать армян.

Абдулазиз аль-Сауд установил систему наследования, согласно которой после его смерти королевский трон переходил от одного сына к другому в зависимости от возраста. У Абдулазиза было 45 сыновей, 36 из которых достигли совершеннолетия. Десять из них, Сауд, Фейсал, Мухаммад, Халид, Фахд, Абдулла, Султан, Найеф, Салман и Мукрин претендовали на престол. Пока только шестеро из сыновей Абдулазиза стали королями. Последний - правящий король Салман бин Абдель Азиз аль-Сауд. По обычаю Салман должен был завещать королевство своему младшему брату Мукрину, но в 2017 году в королевской семье произошел так называемый «бархатный переворот», и наследником престола был провозглашен 31-летний сын Салмана Мухаммад бин Салман аль-Сауд. 26 октября 2021 года президент Армении Армен Саркисян в Эр-Рияде встретился именно с ним.

Саудовская Аравия в регионе и в мире

У Армении пока нет дипломатических отношений с Саудовской Аравией, и этот вопрос остается в повестке внешней политики Армении уже около трех десятилетий.

Можно перечислить некоторые известные факты, чтобы представить, почему установление дипломатических отношений с Саудовской Аравией не просто нужно Армении, но и необходимо для ее внешней безопасности и других национальных интересов.

Прежде всего, эта страна, занимающая большую часть Аравийского полуострова, является одной из ведущих стран арабского исламского мира в силу исторических, географических, политических и других факторов, включая Ближний Восток и арабский Восток вблизи Армении. Именно здесь в VII веке зародилась одна из основных мировых религий - ислам. Здесь расположены важнейшие исламские святыни - Мекка и Медина.

Во-вторых, Саудовская Аравия - одна из самых богатых стран в мире с точки зрения углеводородных ресурсов, особенно запасов нефти. Благодаря огромному капиталу Саудовская Аравия в системе международных отношений занимает очень влиятельное положение.

Саудовская Аравия владеет около 16-17% мировых запасов нефти. До 2011 года Саудовская Аравия была крупнейшим производителем нефти в мире. Сейчас она вторая после Венесуэлы. По данным ОПЕК 2019 Саудовская Аравия располагает более 258 миллиардами баррелей нефти.

Саудовская Аравия и Арцахский вопрос

Другой важный фактор, касающийся армяно-саудовских отношений, напрямую связан с национальными интересами Армении, в частности с проблемой Арцаха. Будучи колыбелью ислама, стремящейся к лидерству в исламском мире, Саудовская Аравия еще в 1990-х годах, с начала карабахского конфликта, по Арцаху занимала проазербайджанскую позицию. А после первой арцахской войны она заявила, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Арменией «до тех пор, пока территориальная целостность Азербайджана не будет восстановлена». В частности, об этом в апреле 2009 г заявил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Фахд бин Али аль-Дусери.

И Азербайджан, и Турция искусственно использовали исламский фактор на международной арене, особенно в исламском мире, в том числе и на конференциях Организации исламского сотрудничества, чтобы придать религиозный тон конфликту и оказать международное давление на Армению. А у Армении, не имеющей дипломатических отношений с Королевством Саудовская Аравия, не было практических рычагов влияния на позицию Эр-Рияда. И этот факт удваивает необходимость и важность установления дипломатических отношений с Саудовской Аравией.

Эксперты пока затрудняются говорить, изменилась ли позиция Королевства Саудовская Аравия по вопросу Арцаха после шестинедельной войны 2020 г., но, в любом случае, важность установления двусторонних дипломатических отношений не уменьшилась.

Одного визита недостаточно

Эксперты подчеркивают, что визит президента Армении в Эр-Рияд - первый очень важный шаг, но одного визита недостаточно для установления дипломатических отношений, так как по действующей Конституции полномочия президента в области внешней политики довольно ограничены, они в основном церемониальные.

По словам Айка Кочаряна, установлением дипотношений занимается исполнительная власть, но президент Армен Саркисян своим имиджем и авторитетом создает хорошие предпосылки для установления отношений с той или иной страной, в данном случае с Саудовской Аравией.

«И форум, на который был приглашен президент, сам по себе был интересным событием для Саудовской Аравии, поскольку он проводится уже в пятый раз. Саудовская Аравия такие мероприятия в своей стратегии рассматривает как изменение своего экономического имиджа ради диверсификации своей экономики. С этой точки зрения присутствие Армении на высоком уровне на такой конференции также было очень важно. Поэтому следует использовать такие возможности. Необходимо, если превалируют интересы и безопасность государства», - добавил собеседник Айк Кочарян.

26 октября президент Армении Армен Саркисян с рабочим визитом посетил Королевство Саудовская Аравия для участия в V конференции « Future Investment Initiative », проходящей в Эр-Рияде. В форуме приняли участие главы государств, члены правительств, руководители известных транснациональных и мировых компаний, а также бизнесмены.

По сообщению Аппарата президента, Армен Саркисян вместе с наследным принцем Саудовской Аравии, вице-премьером и министром обороны Мухаммадом бен Салманом присутствовал на церемонии открытия конференции, говорил с ним о необходимости развития отношений между Арменией и Саудовской Аравией и об их будущем. Стороны подчеркнули, что богатые исторические отношения между двумя народами являются хорошей основой для построения будущих межгосударственных отношений.

Арам Саркисян