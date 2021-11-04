В Армению с официальным визитом прибыла делегация во главе с председателем КС Грузии

По приглашению председателя Конституционного суда Республики Армения Армана Диланяна 4 ноября 2021 года с официальным визитом в Армению прибыла делегация во главе с председателем Конституционного суда Грузии Мерабом Туравой.

Как передает «Арменпресс», Конституционный суд Армении сообщает, что цель визита - придать новый качественный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также способствовать углублению сотрудничества между судами в двустороннем и многостороннем форматах.

В рамках официального визита состоится приватная беседа председателей Конституционных судов Республики Армения и Грузии, после профессиональные обсуждения в расширенном составе, также запланированы встречи с премьер-министром Республики Армения и с председателем Национального собрания.