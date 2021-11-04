Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

В Армению с официальным визитом прибыла делегация во главе с председателем КС Грузии

В Армению с официальным визитом прибыла делегация во главе с председателем КС Грузии

По приглашению председателя Конституционного суда Республики Армения Армана Диланяна 4 ноября 2021 года с официальным визитом в Армению прибыла делегация во главе с председателем Конституционного суда Грузии Мерабом Туравой.

Как передает «Арменпресс», Конституционный суд Армении сообщает, что цель визита - придать новый качественный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также способствовать углублению сотрудничества между судами в двустороннем и многостороннем форматах.

В рамках официального визита состоится приватная беседа председателей Конституционных судов Республики Армения и Грузии, после профессиональные обсуждения в расширенном составе, также запланированы встречи с премьер-министром Республики Армения и с председателем Национального собрания.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]