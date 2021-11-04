Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Иранская сторона 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил в среду замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани.

"В телефонном разговоре с Энрике Морой (координатором от ЕС на венских переговорах по СВПД - ИФ) мы договорились 29 ноября возобновить переговоры в Вене", - написал Бакери-Кани в своем твиттере.

Внешнеполитическая служба ЕС, со своей стороны, распространила пресс-релиз, в котором подтвердила эту дату. Там уточнили, что в переговорах примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.

"От имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля председателем Совместной комиссии станет заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора", - отмечается в заявлении.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также подтвердил возобновление переговорного процесса по иранской ядерной сделке. Он написал у себя в твиттере, что это "долгожданное коллективное решение" открывает путь к отмене американских санкций и к возвращению Ирана "к полной реализации ядерных положений сделки 2015 года".