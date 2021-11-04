На выплату взносов за членство в международных организациях будет выделено 2 млрд 295 млн драмов

Бюджет МИД Армении на 2022 год, по сравнению с 2021 годом, увеличится на 2,26%. На выплату взносов за членство в международных организациях будет направлено 2 млрд 295 млн драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом при обсуждении проекта бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил министр финансов Тигран Хачатрян.

В 2022 году МИД планирует реализовать 5 программ, в которых 8 мероприятий.

«Сумма расходов, предлагаемая в проекте бюджета на 2022 год, составляет 18 млрд 653 млн драмов, что на 412 млн драмов или 2,26% больше утвержденного бюджета 2021 года», - представил Тигран Хачатрян.

Министр озвучил и сумму, которая будет использована для оплаты членства в международных организациях. «Сумма 2022 года составляет 2 млрд 295 млн драмов, вместо 2 млрд 197 млн драмов, утвержденных госбюджетом на 2021 год. Рост составляет 4,47%», - заявил он.