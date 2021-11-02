105 государств, в том числе и Армения, на СОР26 приняли Декларацию по лесам и землепользованию

Армения, Россия, США, Великобритания, Франция и еще 100 государств приняли Декларацию по лесам и землепользованию, выработанную на климатической конференции ООН в шотландском Глазго. Как сообщает Арменпресс, текст декларации опубликован на сайте 26-ой конференции Рамочной конвенции ООН об изменениях климата (СОР26).

“Мы, лидеры стран, перечисленных ниже:

подчеркиваем важнейшую и взаимозависимую роль лесов всех типов, биоразнообразия и устойчивого землепользования в достижении мировым сообществом целей устойчивого развития; содействии установлению баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их абсорбцией поглотителями; адаптации к изменению климата и поддержании других экосистемных услуг.

Подтверждаем наши соответствующие обязательства, коллективные и индивидуальные, в отношении Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения, Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, целей устойчивого развития и других соответствующих инициатив.

Подтверждаем наши соответствующие обязательства в отношении устойчивого землепользования, а также сохранения, защиты, устойчивого управления и восстановления лесов и других наземных экосистем.

Признаем, что для достижения наших целей в области землепользования, климата, биоразнообразия и устойчивого развития как на глобальном, так и на национальном уровнях потребуются дальнейшие трансформационные действия во взаимосвязанных областях устойчивого производства и потребления, развития инфраструктуры, торговли, финансов и инвестиций, а также поддержка мелких землевладельцев, коренных народов и местных общин, которые зависят от лесов как источника средств к существованию и играют ключевую роль в управлении ими.

Обращаем внимание на сферы, в которых в последние годы был достигнут значительный прогресс, а также на имеющиеся у нас возможности для активизации действий.

В этой связи мы обязуемся работать совместно, чтобы остановить и обратить вспять процесс утраты лесов и деградации земель к 2030 году, обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах.

Мы будем укреплять наши совместные усилия для того, чтобы:

I. Сохранять леса и другие наземные экосистемы и стимулировать их восстановление;

II. Содействовать политике в области торговли и развития на международном и национальном уровнях, которая способствует устойчивым развитию, производству и потреблению товаров, а также является взаимовыгодной для стран и не приводит к обезлесению и деградации земель;

III. Снижать уязвимость, повышать устойчивость и совершенствовать условия жизни в сельских районах, в том числе путем расширения прав и возможностей общин, развития прибыльного, устойчивого сельского хозяйства и признания многогранной ценности лесов, а также прав коренных народов и местных общин, в соответствии с применимым национальным законодательством и международными инструментами;

IV. Осуществлять и при необходимости пересматривать сельскохозяйственные стратегии и программы, чтобы стимулировать развитие устойчивого сельского хозяйства, содействовать обеспечению продовольственной безопасности и приносить пользу окружающей среде;

V. Подтвердить международные финансовые обязательства и значительно увеличить объем финансирования и инвестиций из широкого круга государственных и частных источников, одновременно повышая их эффективность и доступность, в целях создания условий для ведения устойчивого сельского хозяйства, устойчивого управления лесами, сохранения и восстановления лесов, оказания поддержки коренным народам и местным общинам;

VI. Содействовать приведению финансовых потоков в соответствие с международными целями по обращению вспять процессов утраты и деградации лесов, обеспечивая при этом наличие надежных стратегий и систем для ускорения перехода к экономике, которая была бы устойчивой к внешним воздействиям и позволяла бы достигать цели в области лесного хозяйства, устойчивого землепользования, биоразнообразия и климата.

Мы призываем всех лидеров объединить усилия для перехода к устойчивому землепользованию. Это важно для достижения целей Парижского соглашения, в том числе снижения уязвимости к последствиям изменения климата, сдерживания роста средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2°C и приложения усилий по ее ограничению до 1,5°C, принимая во внимание, что, согласно научным данным, для совместного удержания показателя 1,5°C в пределах досягаемости необходима дальнейшая активизация усилий. Вместе мы сможем добиться успеха в борьбе с изменением климата, обеспечить устойчивый и инклюзивный рост, остановить и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель”.

Документ приняли следующие 105 государств мира: Албания, Андорра, Ангола, Армения, Австралия, Австрия, Бельгия, Белиз, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Камерун, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кипр, Дания, Доминиканская Республика, Демократическая Республика Конго, Европейская комиссия от имени Европейского Союза, Эквадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гайана, Гондурас, Исландия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Кения, Киргизия, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Мали, Мальта, Маврикий, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Республика Конго, Румыния, Россия, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Южная Корея, Испания, Шри-Ланка, Суринам, Швеция, Швейцария, Танзания, Того, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Уругвай, Великобритания, США, Вануату, Вьетнам, Замбия, Зимбабве.