Решением Пашиняна создана похоронная комиссия в связи со смертью Вано Сирадегяна
Решением премьер-министра Никола Пашиняна создана комиссия по организации похорон писателя, государственного деятеля Вано Сирадегяна.
Как сообщает Арменпресс, председателем комиссии является руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.
Вано Сирадегян скончался 17 октября в возрасте 75 лет.
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